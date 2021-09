Il Bayern Monaco apre l’Audi Dome al 90% della capienza

Mentre in Italia si discute animatamente sull’apertura dei palazzetti, e c’è chi non inizierebbe nemmeno la stagione con l’attuale 35% di capienza, in Germania le cose vanno diversamente. Il Bayern Monaco, club di spicco e unica rappresentante tedesca in Eurolega, ha annunciato che l’Audi Dome sarà aperto al 90%.

L’ultima volta che l’Audi Dome era stato aperto ai tifosi è stato oltre un anno e mezzo fa, precisamente 549 giorni. Secondo le leggi bavaresi, gli impianti per eventi al chiuso potranno ora accogliere il 90% della capienza. I tifosi dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e avere il Green Pass (quindi vaccinati o con tampone negativo), mentre non sarà previsto il distanziamento. La capienza al 90% significa che il palazzetto potrà ospitare 5.750 spettatori.

L’impianto sarà aperto per la prima volta, con queste regole, settimana prossima per il torneo amichevole “MagentaSport Cup 2021” che vedrà anche la partecipazione della Virtus Bologna.