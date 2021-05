Il Bayern Monaco crede in Daniele Baiesi che rinnova fino al 2023

Andrea Trinchieri piace a tutti in Europa, specialmente alla Virtus Bologna e al CSKA Mosca. Ma anche il direttore sportivo dell’FC Bayern Monaco, l’italianissimo Daniele Baiesi, ha avuto il suo giusto riconoscimento perché ha firmato con i bavaresi fino al 2023, come comunicato dai tedeschi stessi via Twitter:

🚨 Sportdirektor Daniele Baiesi, seit 2017 mit der Kaderplanung und sportlichen Ausrichtung des fünfmaligen deutschen Meisters betraut, hat seinen Vertrag erneut um zwei weitere Jahre bis Sommer 2023 verlängert.#FCBB #Baiesi2023 #Reditude — FC Bayern Basketball (@FCBBTogether) May 13, 2021

La scelta da parte del Bayern Monaco di confermare Daniele Baiesi fino al 2023 è la diretta conseguenza di una stagione finora straordinaria, con i tedeschi che sono andati a un passo dal raggiungere le Final Four di Colonia. Trinchieri naturalmente ha tantissimi meriti perché è il coach di questa formazione straordinaria ma Baiesi non ne ha di meno perché è riuscito a puntare su dei ragazzi sconosciuti o sottovalutati che hanno reso come non è mai accaduto nella loro carriera.

Il rinnovo di Baiesi è anche la conferma di voler dare continuità a un progetto iniziato la scorsa estate e che vuole portare i bavaresi tra i primi club a livello europeo per molti anni. Chiaramente ciò potrà accadere solo se riusciranno a confermare Andrea Trinchieri sulla loro panchina ma, se l’interesse del CSKA Mosca fosse confermato, sarà difficile respingere l’assalto dei russi. Vediamo come si evolverà il mercato allenatori nelle prossime settimane, di certo i rumors non mancheranno.

