Il Bayern Monaco risponde alla polemica di Ettore Messina, poi cancella il tweet

È (quasi) proseguita la polemica tra Ettore Messina e il Bayern Monaco dopo le parole del coach di Milano ieri sera in conferenza stampa all’indirizzo di Andrea Trinchieri. Parlando probabilmente con l’ufficio stampa dei tedeschi, Messina si era lamentato veementemente del ritardo del collega alla conferenza post-partita, augurando agli avversari di tornare in Germania in modo non proprio carino, con le parole “Have a safe fucking flight”, ovvero “Vi auguro un fot***o volo sicuro”.

Parole alle quali il Bayern Monaco ha risposto, almeno per qualche minuto, con un tweet poco fa, appena atterrati a Monaco di Baviera. “Abbiamo fatto un volo sicuro per tornare in Germania” la descrizione ad una foto in cui si vede la squadra, e in particolare lo stesso Trinchieri, salire sul pullman dopo essere atterrati. Messaggio inequivocabile, riferito proprio alle parole di Messina di ieri, che però è stato in breve tempo cancellato dal profilo ufficiale del club.

🗣️"Have a safe fucking flight!" La risposta del Bayern Monaco (cancellata poco dopo) alle parole di Ettore Messina in conferenza stampa 👀 pic.twitter.com/nfg14vPEGr — BasketUniverso (@BasketUniverso) January 22, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.