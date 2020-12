Il bellissimo regalo di LaMelo Ball a sua madre per il suo compleanno

Nel corso degli ultimi anni, antecedenti al suo ingresso in NBA, LaMelo Ball è sempre stato descritto come un ragazzo molto immaturo, lato che però ora sembra essere cambiato molto, alla luce delle sue dichiarazioni e dei suoi recenti comportamenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato la scelta del regalo di compleanno da fare a sua madre Tina, che ha compiuto ieri 53 anni.

La donna nel 2017 ha subito un ictus che ha messo fine alla sua carriera scolastica: Tina è infatti stata per 24 anni prima una docente di educazione fisica e successivamente la direttrice del dipartimento di atletica della Vernon Middle School, in California, per 24 anni. LaMelo ha così deciso, insieme alle due associazioni Yellowbrick e CloseUp360, di regalare alla madre e alla sua ex scuola 100 borse di studio per i suoi studenti. In questo modo il rookie degli Charlotte Hornets non solo regalerà un sorriso alla madre, ma aiuterà anche 100 ragazzini della sua comunità.

LaMelo Ball gave the ultimate birthday gift to his mom Tina 🙏

Partnering with @CloseUp360 and Yellowbrick, @MELOD1P is providing 100 scholarships to students at the middle school where his mom worked as a P.E. teacher and athletic director for 24 years.

