Il Brasile demolisce Team USA e raggiunge la finale di AmeriCup

Francesco Manzi

È il Brasile la prima finalista dell’AmeriCup 2025 e il risultato della semifinale contro Team USA non lascia spazio a interpretazioni: 92-77 per i verdeoro, già vincitori della competizione per 4 volte nella propria storia, l’ultima nel 2009.

La partita di ieri sera contro gli USA è stata combattuta per i primi tre quarti, poi nel quarto periodo è stato monologo brasiliano: 34-9 di parziale, con uno scatenato Bruno Caboclo e le triple di Yago Dos Santos, Dias e Benite. Gli Stati Uniti, privi di giocatori NBA e quasi totalmente anche di EuroLega, sono semplicemente rimasti a guardare: l’ex Trapani, Langston Galloway, è stato il top scorer con 22 punti, Javonte Smart, visto per qualche gara alla Stella Rossa l’anno scorso, ha aggiunto altri 13 punti.

Troppo pochi perché dall’altra parte Caboclo ha sfiorato una doppia-doppia con 20 punti e 9 rimbalzi, dominando nel decisivo quarto periodo, mentre Yago Dos Santos l’ha realizzata: 25 punti e 12 assist per non far rimpiangere Marcelinho Huertas.

Francesco Manzi
