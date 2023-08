Il Canada supera la Spagna all’OT grazie a SGA e Barrett

Il Canada inizia a ingranare e, dopo aver battuto la Germania pochi giorni fa, questa sera ha superato la Spagna dopo un OT, 80-85. La formazione di coach Fernandez ha iniziato bene, ma ha faticato nel secondo quarto quando la Roja è passata a condurre grazie al duo Garuba-Claver. Il centro di Atlanta è stato recuperato dopo l’infortunio subito in una delle precedenti amichevoli.

Con un break di 9-0 nel terzo quarto, propiziato da Olynyk e Shai Gilgeous-Alexander, il Canada si è rimesso davanti e da lì la partita è proseguita punto-a-punto, senza esclusione di colpi. Nel finale, con quasi 2′ da giocare, Juancho Hernangomez ha portato la Spagna a +2 ma Gilgeous-Alexander ha risposto col canestro del pareggio a 1.23 dal termine. I tanti errori nel tempo restante hanno decretato il supplementare, dominato dal Canada andato subito a +7 con i canestri di Powell, Brooks e RJ Barrett. Nonostante i tentativi spagnoli, a chiudere ogni discorso è stato proprio il giocatore dei Knicks con i 4 punti finali per i canadesi.

Alla fine Barrett ha chiuso con 18 punti, mentre Gilgeous-Alexander con 22 e 8 rimbalzi. Doppia-doppia per Dwight Powell con 12 punti e 12 rimbalzi. Per la Spagna Juancho Hernangomez (12 punti) e Garuba (10 e 8 rimbalzi) sono stati gli unici in doppia cifra.