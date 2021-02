Il canto del Gallo! Danilo Gallinari ha stabilito il nuovo record di triple segnate in una gara nella storia di Atlanta

Danilo Gallinari è stato dominante nella vittoria importantissima degli Atlanta Hawks contro i Boston Celtics. Il Gallo ha segnato 10 triple, il massimo della sua carriera, stabilendo un nuovo record di franchigia per la sua nuova squadra.

Danilo Gallinari sets a Hawks franchise record with 10 made three-pointers and becomes the 3rd player in NBA history to hit 10 threes off the bench 🔥

38 points

6 rebounds

2 assists

2 steals

13-of-16 FG

10-of-12 3PT pic.twitter.com/sJw5mIs6lV

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 25, 2021