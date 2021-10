Il caso Luca Vitali a Brescia: speaker allontanato e allenamenti alle 7.30

Fin dall’inizio della offseason la dirigenza della Pallacanestro Brescia era stata chiara: nonostante il contratto ancora in essere e la lunga tenuta in squadra, Luca Vitali non faceva parte del progetto. Ad oggi perรฒ il playmaker azzurro, che gioca a Brescia dal 2016, non ha ancora cambiato squadra e vive da separato in casa. Nell’edizione odierna, il Giornale di Brescia ha raccontato un particolare di questo inizio di stagione intorno a Vitali. Lo speaker del PalaLeonessa, Michele Montalbano, domenica sarebbe stato “sollevato dall’incarico” per aver chiamato il pubblico per salutare Vitali, presente in tribuna. La curva ha anche esposto uno striscione che recitava: “Le bandiere non si ammainano mai”.

In piedi al PalaLeonessa per Luca Vitali pic.twitter.com/oXjkPCWM9S โ€” ๐”ธ๐•๐•–๐•ค๐•ค๐•’๐•Ÿ๐••๐•ฃ๐• ๐•„๐•’๐•˜๐•˜๐•š (@AlessandroMagg4) October 4, 2021

Il Corriere della Sera, edizione bresciana, aggiunge che Vitali, in attesa di una squadra, si sta allenando da solo nelle strutture della Germani Brescia, obbligato perรฒ ad orari scomodissimi. Il giocatore si allenerebbe infatti la mattina presto, con inizio alle 7.30 o alle 8, seguito da un membro dello staff di Brescia a rotazione.

Vitali ha disputato quasi 1.000 partite con Brescia nelle ultime quattro stagioni.

