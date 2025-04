IL CEO di EuroLeague contro la NBA in Europa: “Calpestano cultura e tradizione, non funzionerebbe”

Il CEO di EuroLeague, Paulius Motiejunas, ha commentato le voci riguardo il futuro approdo della NBA con una sua lega in Europa.

Opinione ovviamente molto critica da parte del dirigente lituano, secondo il quale questo nuovo torneo non preserverebbe l’identità della pallacanestro del Vecchio Continente. Inoltre secondo Motiejunas il progetto sarebbe destinato al fallimento perché il pubblico europeo lo riterrebbe troppo “artificiale”.

Dalle dichiarazioni che hanno fatto finora non sembra proprio che non vogliano sostituirci. Non vedo come questo nuovo torneo possa portare benefici al basket europeo. Si parla di nuovi mercati, investimenti e coinvolgimento dei club di calcio ma mi sembra che questo progetto non tuteli le tifoserie esistenti, la cultura e la tradizione della pallacanestro europea, né la crescita dei giovani talenti. Non credo che funzionerebbe: si finirebbe per confondere i tifosi, frammentare le opportunità commerciali e disperdere i giocatori, sarebbe una male per FIBA e NBA. Non sono favorevole alla creazione di progetti artificiali dall’oggi al domani, può funzionare in altre zone del Mondo ma non in Europa. Qui servono cose autentiche, una crescita graduale e organica, come abbiamo dimostrato negli ultimi anni in Francia e in Germania, mercati che sono cresciuti del 100% in quattro stagioni con gli splendidi esempi di Paris, Monaco e Bayern.