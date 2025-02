Il CEO di EuroLega scettico sull’arrivo dell’NBA in Europa: “Avere 5 Leghe non ha senso”

Paulius Motiejunas, CEO di EuroLeague Basketball, ha recentemente espresso scetticismo riguardo ai piani della NBA di espandersi in Europa, definendo l’idea di una nuova lega NBA europea come priva di senso. In un’intervista esclusiva a SportsPro, Motiejunas ha sottolineato che l’introduzione di un’altra competizione per club sul suolo europeo, che sarebbe la quinta, potrebbe frammentare ulteriormente il panorama del basket continentale, a scapito di tifosi e sponsor.

“Leggere commenti su un’altra lega in Europa, per me personalmente, non ha alcun senso”, ha dichiarato Motiejunas. “Abbiamo già quattro diverse leghe. Noi, come EuroLeague, abbiamo il miglior prodotto possibile. Non penso che sia qualcosa che non debba essere valorizzato, compreso e apprezzato, perché ciò che i club e la lega hanno realizzato in 25 anni è straordinario”.

Motiejunas ha evidenziato che l’aggiunta di un’altra competizione per club in Europa potrebbe ulteriormente frammentare il gioco maschile nel continente, a detrimento di tutti gli stakeholder, inclusi tifosi e sponsor. “Capisco l’approccio della NBA e apprezzo quanto siano grandi, è la lega di basket numero uno al mondo, ma non mi piace la mentalità del tipo: ‘Oh, verremo e insegneremo a tutti come si fa’. Ovviamente tutti vogliono ascoltare la NBA o vedere cosa possono offrire. Ma avere cinque leghe significherebbe dimenticare i tifosi. Accendi la TV e non sai quale squadra sta giocando in quale competizione”.

La NBA sta esplorando attivamente opzioni per espandersi in Europa, con il commissario Adam Silver che ha confermato più volte negli ultimi mesi questi piani. Nei giorni scorsi la Lega americana aveva trovato un accordo per disputare alcune partite di stagione regolare a Manchester nei prossimi anni: un primo avvicinamento alla città inglese, interessante per la NBA grazie alla presenza del club calcistico del Manchester City, tra i più popolari al mondo. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, la NBA infatti starebbe puntando alcuni club calcistici per coinvolgerli nel progetto facendoli di fatto diventare polisportive.

EuroLeague ha recentemente rinnovato la sua partnership con IMG, un accordo che, secondo Motiejunas, rafforza la posizione dei club di EuroLeague e li mette in una posizione migliore per negoziare eventuali nuovi progetti e accordi commerciali. “Siamo più forti perché rimarremo assieme e avremo un partner molto competitivo dalla nostra parte”, ha dichiarato.