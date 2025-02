Il clamoroso CROLLO social dei Dallas Mavericks dopo la cessione di Luka Doncic

La cessione di Luka Doncic è sembrata ai più un’operazione folle da parte dei Dallas Mavericks, nonostante le indiscrezioni uscite successivamente.

Di sicuro la pensa così la fan base dei Mavs che è entrata in rivolta dopo la trade che ha portato Anthony Davis in Texas al posto dello sloveno. A testimoniarlo i canali social dei Mavericks, letteralmente presi d’assalto dai tifosi inferociti. Lo staff comunicazione di Dallas ha dovuto chiudere i commenti ai post in cui si dà l’addio a Doncic, chiaro segnale del sentiment della rete. Ma non solo. La possibilità di commentare è stata tolta anche ai post in cui vengono annunciati i nuovi arrivi (Davis e Max Christie) e pure ai contenuti dei giorni scorsi che vedevano protagonista la star slovena, come quello dedicato al National Texas Day.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dallas Mavericks (@dallasmavs)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dallas Mavericks (@dallasmavs)

La prova schiacciante, però, sta nei numeri. In pochissime ore l’account Instagram dei Mavs ha perso ben 700mila followers, passando 5.3 a 4.6 milioni. Una fuga di massa che si è realizzata subito dopo la notizia della trade e che pare però essersi arrestata successivamente.