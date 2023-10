Il coach del Prometey si è messo in salvo e torna in panchina

E’ finita bene la disavventura di Ronen Ginzburg. Il coach del Prometey era rimasto bloccato in Israele a causa della guerra scoppiata qualche giorno fa.

Ginzburg nei mesi scorsi ha dovuto subire i disagi del conflitto in Ucraina e ora è rimasto coinvolto anche nella guerriglia lanciata da Hamas. Si trovava in Israele, suo Paese natale, per il matrimonio del figlio e vi è dovuto rimanere, nascosto in un rifugio antiatomico, per alcuni giorni. Adesso però la situazione si è sbloccata, Ginzburg è riuscito a mettersi in salvo e ha preso un volo per Istanbul. In Turchia, infatti, il Prometey affronterà oggi il Besiktas nella seconda giornata della regular season di EuroCup.

Ricordiamo che il team ucraino non sta disputando il campionato domestico ma è stato ammesso per questa stagione alle lega estone-lettone.