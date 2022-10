Il coach di Paolo Banchero a Orlando: “È estremamente unico!”

Paolo Banchero ha iniziato alla grande la sua carriera NBA, nonostante gli Orlando Magic abbiano iniziato la stagione 2022-2023 con 3 sconfitte. Anche questa notte contro Boston è stato il migliore in campo per i suoi ma i risultati continuano a non arrivare.

Secondo Bobby Manning di CNLS Media, il coach dei Magic, Jamahl Mosley, ha elogiato Banchero prima della partita di Orlando contro i Boston Celtics di questa notte.

“Ha tantissimo QI cestistico e altruismo. Lui è un grande giovane giocatore già nel modo in cui vede il gioco, nel modo in cui lo legge e lo capisce. Credetemi, è estremamente unico ed è tutto questo che lo rende così”.

Nonostante sia un rookie, Paolo Banchero ha avuto una transizione piuttosto veloce alla NBA, come ha fatto notare il suo allenatore di Orlando. Porta un set di abilità molto versatile in quanto può gestire la palla come un grande attaccante e ha anche un po’ di regia nel suo gioco. Può sparare dal perimetro. È in grado di correre il campo molto velocemente. Può andare al ferro e prendere tanti rimbalzi. Secondo lo stesso Banchero, la sua versatilità è ciò che lo rende così unico.

