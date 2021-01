Il commento di Gregg Popovich alla “storica” prima partita da coach di Becky Hammon

Un paio di giorni fa, Becky Hammon è riuscita a fare la storia della NBA e delle maggiori Leghe sportive americane: sostituendo Gregg Popovich, espulso nel corso della gara contro i Lakers, è infatti diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di head coach, anche se per ora solo per uno spezzone di partita.

Hammon negli ultimi due anni è stata anche accostata alle panchine di alcune franchigie, ma alla fine non se ne è mai fatto nulla ed è rimasta al fianco di Popovich come assistente. Tra gli attestati di stima ricevuti, ovviamente c’è stato anche quello dello stesso Pop, il quale ha tessuto le lodi di Hammon indipendentemente dal fatto che sia una donna, dichiarando che sceglierla come propria sostituta avesse senso perché era stata proprio lei a “studiare” i Lakers.

Fin dall’inizio si è trattato di business. Non abbiamo assunto Becky per fare la storia. Se l’è guadagnato. È qualificata. È fantastica in ciò che fa. La volevo nel mio staff per il lavoro che fa. Poi caso vuole che sia una donna, il che dovrebbe essere irrilevante, ma nel nostro mondo non lo è. Come abbiamo visto, è difficile per le donne ottenere certe posizioni. Per noi la sua assunzione è stata una questione di lavoro.