Il commento di Steph Curry alla sua storica prestazione, compresa una citazione di Michael Jordan

Nelle scorse ore sono state tantissime le reazioni alla storica partita di Steph Curry contro i Portland Trail Blazers: un career-high di 62 punti che finalmente ha risollevato la stella dei Golden State Warriors dopo qualche prestazione opaca. In queste settimane Curry era stato vittima di diverse critiche, soprattutto via social, proprio perché sembrava incapace di trascinare la sua squadra senza l’aiuto di Klay Thompson, Draymond Green e altre stelle al suo fianco.

Nel post-partita, Curry ha mandato un messaggio ai suoi haters in conferenza stampa, citando Michael Jordan in The Last Dance: “Sapete il meme di MJ? Ho preso tutto sul personale”.

😂 "It was like the Jordan meme – I took it personally!"

🏀 @StephenCurry30 was delighted after securing a career-high of 62 points in one game. pic.twitter.com/Kaj4b0eaXy

