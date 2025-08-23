Il Corriere dello Sport: “EPILOGO AMARO tra Virtus Bologna e Polonara”

«La verità tra la Virtus Bologna e Polonara», titola oggi il Corriere dello Sport, definendo la vicenda un “epilogo amaro e inatteso”. La notizia è ufficiale: Achille Polonara ha scelto di legarsi nuovamente alla Dinamo Sassari, rifiutando l’opportunità di rimanere alla Virtus Bologna.

Polonara torna a Sassari: una decisione che sorprende

L’annuncio del ritorno di Polonara al Banco di Sardegna Sassari ha fatto rapidamente il giro d’Italia, scatenando reazioni tra appassionati e addetti ai lavori. Sui social molti tifosi bianconeri si sono chiesti i motivi della scelta, sperando in un prolungamento della sua avventura alla Virtus.

Il club felsineo, infatti, aveva avanzato una proposta concreta all’ala classe 1991, anche alla luce del percorso personale affrontato negli ultimi mesi.

L’offerta della Virtus Bologna: scouting sì, parquet no

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Virtus Bologna aveva messo sul tavolo un’offerta contrattuale a Polonara. Nelle ultime settimane era arrivata anche la proposta di un ruolo nell’area scouting del club. Tuttavia, l’azzurro ha declinato: la sua priorità non è quella di fermarsi, bensì continuare a giocare.

Polonara non molla e vuole giocare ancora

Reduce dal secondo ciclo di cure contro la leucemia, Polonara ha ribadito la sua ferma volontà: non ritirarsi e tornare a essere protagonista sul parquet. Una scelta di cuore e di testa che lo ha portato a dire sì alla Dinamo, con cui aveva già condiviso pagine memorabili della sua carriera.

Epilogo amaro per la Virtus, entusiasmo a Sassari

La Virtus Bologna perde così un elemento che, oltre al contributo tecnico, rappresentava un simbolo per i tifosi. Dall’altra parte, Sassari ritrova uno dei giocatori più amati della propria storia recente.

Il ritorno di Polonara in Sardegna assume quindi i contorni di una storia di fedeltà e resilienza, con il giocatore deciso a dimostrare di poter essere ancora protagonista ad alti livelli, nonostante le difficoltà affrontate fuori dal campo.

