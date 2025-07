Il credo di Pozzecco: “Coach troppo protagonisti, le lavagnette nei timeout non servono”

Gianmarco Pozzecco ha fornito uno spunto molto interessante per comprendere il suo credo. Il ct della Nazionale, intervistato da Eurodevotion, ha criticato l’eccessivo protagonismo di alcuni allenatori, specialmente durante i timeout.

Il Poz poi ha sottolineato la sua predilezione per gli aspetti emotivi dei suoi atleti, più che per la tattica, specialmente nei momenti più concitati.

I coach devono smetterla con questa falsa esposizione mediatica di loro stessi. Oggi vedo che spesso i timeout, trasmessi e amplificati dalla televisione, sono diventati uno spettacolo per gli allenatori. A me non interessa affatto: io voglio solo spiegare ai miei ragazzi cosa fare per rendere al meglio, senza sentirmi il protagonista della scena.

Da giocatore non ho mai davvero ascoltato le parole dell’allenatore durante un timepout… Preferivo usare quei secondi per riposare e pensare a come affrontare le azioni successive, come fanno in realtà quasi tutti. E se in certi momenti serve solo stare zitti, io sto zitto, anche se poi qualcuno ti giudica come incapace. Le lavagnette oggi sembrano l’elemento centrale ma io mi chiedo sempre quanto davvero servano, con atleti che in quel momento hanno già la testa altrove. Oggi la mia soddisfazione più grande è vedere i miei giocatori fare le cose giuste, con responsabilità e consapevolezza. Non ho più bisogno di alimentare il mio ego, non mi interessa. In generale, mi sento più portato per la gestione delle persone, e per questo ammiro figure come Obradovic, che è straordinario nell’equilibrio tra gestione, tecnica e strategia. E vedo in Jasikevicius una specie di evoluzione moderna di quello stesso approccio.