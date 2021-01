Il CSKA Mosca deciderà nei prossimi giorni cosa fare con Mike James, intanto prepara un sostituto di tutto rispetto

È ancora presto per determinare se Mike James giocherà ancora con il CSKA Mosca in questa stagione, dopo gli ultimi rumors di una separazione tra l’americano e il club russo per il quale pochi mesi fa aveva firmato un triennale. Il contratto è lungo e soprattutto oneroso, quindi il CSKA non prenderà una decisione affrettata sulla questione: ci vorrà qualche giorno, come riportato da Nikos Varlas.

CSKA Moscow has not decided yet to part ways with Mike James. Until the end of the week, the club is expected to decide if they will release him, despite him signing a three-year deal last summer. Meanwhile, CSKA is already looking for a possible replacement

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) January 26, 2021