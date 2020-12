Il CSKA Mosca è dominante e vince di 35 punti contro un Efes in profonda crisi

CSKA Mosca – Anadolu Efes Istanbul 100-65

(20-13; 27-21; 27-15; 26-16)

Strabiliante vittoria del CSKA Mosca contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, squadra che l’anno scorso era favorita per la vittoria dell’EuroLega e che quest’anno sta lottando per essere tra le prime 8 della competizione. Non c’è mai stata una vera gara tra le due compagini perché i russi hanno dimostrato di essere molto più forti e in forma in questo momento. Alla fine il CSKA ha vinto di 35, 100 a 65, con 22 punti realizzati da Will Clyburn.

CSKA: Clyburn 22, Hilliard 16, Milutinov 12, James 11.

Efes: Micic 14, Simon 13, Beaubois 10.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.