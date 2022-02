Il CSKA Mosca è pronto a piazzare il colpo: Kevin Pangos a un passo

Il periodo di Kevin Pangos con i Cleveland Cavaliers sta volgendo al termine poiché sta per firmare un accordo di due anni e mezzo con il CSKA Mosca, una delle migliori squadre di EuroLega, secondo quanto riportato da gazzetta.gr.

Come menzionato nell’articolo, le due parti sono vicine al raggiungimento di un accordo su un contratto da 6 milioni di dollari che durerà fino alla fine della stagione 2023-24. Secondo alcune fonti di Eurohoops, finora nessuna delle due parti conferma l’accordo, ma l’interesse del CSKA è un dato di fatto e risale alla precedente offseason. I Cavs dovrebbero rinunciare a Pangos e poi l’affare si potrà dire definitivamente concluso.

Kevin Pangos è un giocatore che sposta gli equilibri, soprattutto in una squadra che ha già Daniel Hackett e Alexey Shved negli esterni, giusto per citarne un paio. Sarà interessante come coach Dīmītrīs Itoudīs andrà a incastrare questi 3 fenomeni per 2 posti. Ci sarà molto turnover però chi gioca l’ultimo possesso della squadra tra questi 3?

Stiamo comunque a vedere se la possibilità di firmare con il CSKA Mosca resta solo un rumors oppure diventerà realtà nel giro di poche ore/giorno, Per il bene dello spettacolo ci auguriamo che il canadese firmi presto con i moscoviti.

