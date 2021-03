Il CSKA Mosca ha deciso di sospendere Mike James a tempo indeterminato

In seguito all’ennesimo scontro con coach Dimitris Itoudis, nell’ultima gara di VTB League, Mike James è stato ufficialmente sospeso dal CSKA Mosca per i prossimi impegni. La decisione è stata dello stesso Itoudis.

È la terza volta in questa stagione che l’americano ha problemi disciplinari con Itoudis e il club russo in generale, e non è chiaro quando e se verrà reintegrato in squadra. Nei mesi scorsi James aveva rinnovato il suo contratto con il CSKA per altre 2 stagioni dopo questa.

James is suspended by the decision of the head coach

Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 29, 2021