Il CSKA Mosca ha messo fuori squadra Mike James

Nuovo episodio della querelle fra il CSKA Mosca e Mike James, esplosa nella giornata di ieri probabilmente a causa di un permesso familiare negato al giocatore.

Il club russo ha reso noto che il 22 Gennaio c’è stato un alterco negli spogliatoi con James protagonista: un episodio in seguito al quale il CSKA ha deciso di sospendere il giocatore, negandogli anche la possibilità di allenarsi. La squadra di Mosca ha poi aggiunto che prenderà una decisione definitiva sul conto dell’ex Milano nei prossimi giorni e che ogni spiegazione, incluse quelle riguardo il permesso negato all’atleta di partecipare al funerale del nonno, verrà fornita in seguito.

Mike James is suspended. Club’s clarification

On January 22nd, after the end of the game with Fenerbahce, there was an incident in the team’s locker room with the participation of Mike James. As a result, the club decided to suspend the player from practices and games. pic.twitter.com/5u6GM5EnZh

