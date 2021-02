Il dato più indicativo delle difficoltà di Kelly Oubre Jr con Golden State

L’inserimento di Kelly Oubre Jr nel sistema dei Golden State Warriors non sta andando come previsto, nonostante le parole concilianti di Steve Kerr.

Ne sono un’ennesima dimostrazione le statistiche della gara di questa notte contro i Boston Celtics, persa 107-111. L’ex giocatore di Wizards e Suns ha chiuso la sfida con 12 punti e 5/11 dal campo ma a far scalpore è il dato relativo al suo plus/minus che è stato di -25. Una statistica che stride ulteriormente se raffrontata al +22 fatto registrare dagli Warriors nei 22 minuti che ha trascorso in panchina.

In 26 minutes with Oubre on the floor, the Warriors were -25.

In 22 minutes with Oubre off the floor, the Warriors were +21.

— Tim Kawakami (@timkawakami) February 3, 2021