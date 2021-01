Il debutto dei Big 3 di Brooklyn ha fortemente preoccupato coach Steve Nash

Il mondo ha finalmente visto i nuovi Big 3 dell’NBA, ovvero Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, che hanno giocato insieme per la prima volta con i Brooklyn Nets.

Nonostante la presenza dei tre fenomeni, i Nets non sono riusciti a contenere lo straripante Collin Sexton poiché il playmaker dei Cavs ha rubato completamente la scena per portare Cleveland a una vittoria per 147 a 135 in in doppio overtime.

Nash si è chiaramente detto insoddisfatto della prestazione della sua squadra contro Cleveland, soprattutto sul lato difensivo.

“Abbiamo sbagliato da tutte le parti. Quindi abbiamo molto lavoro da fare. Lo sappiamo. Sappiamo di avere una squadra molto offensiva in questo momento, quindi dobbiamo trovare modi per difendere, connetterci, essere sulla stessa pagina”.

Fonte: New York Post

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.