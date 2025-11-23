Il derby emiliano-romagnolo è biancoblu: la Fortitudo batte Forlì 71-62

La Fortitudo Flats Service rialza immediatamente la testa dopo il ko esterno a Cento e si prende il sentitissimo derby emiliano-romagnolo piegando l’Unieuro Forlì 81-72 al termine di un match in gran parte condotto ma molto tirato. Gli uomini di coach Caja si sono resi protagonisti di una prova di grande solidità mentale, che ha permesso loro di piazzare lo sprint vincente dopo che Forlì era riuscita a recuperare un gap in doppia cifra e a mettere la testa avanti. Tra i biancoblu, spicca un Paulius Sorokas da 15 punti altrettanti rimbalzi. A quota 15 si è spinto pure il neoarrivato Jordan Harris, mentre Alvise Sarto e capitan Matteo Fantinelli si sono spinti rispettivamente fino a 12 e 11 punti. Una menzione d’onore la merita però anche un Simon Anumba: i numeri (8 punti e altrettanti rimbalzi catturati) non rendono forse giustizia alla prestazione monumentale dell’ala classe 1996 che ha giocato una partita monumentale su entrambe le metà del campo, impreziosendola con il tap-in del 78-72 che ha di fatto chiuso i conti. Quattro anche i iocatori in doppia cifra nello scacchiere forlivese, con Demonte Harper e Simone Pepe – ultimo ad alzare bandiera bianca tra i suoi – che hanno siglato 15 punti a testa.

La prima fiammata della Flats Service è arrivata tra primo e secondo quarto, quando i canestri di Fantinelli, Harris e Sarto hanno permesso di confezionare un parziale di 11-0 valso il +13 (28-15). Allen, Harper e Del Chiaro hanno quindi provato a ridestare Forlì, ma la Fortitudo è riuscita a respingere l’assalto rientrando negli spogliatoi a +7 (42-35). Dopo la pausa lunga, però, l’inseguimento dei romagnoli è ripreso (ispirato da Pepe e Gaspardo) e ha trovato il suo coronamento nel canestro del sorpasso siglato proprio dall’altoatesino a pochi istanti dall’ultimo mini-intervallo. Il punto esclamativo sul terzo quarto lo ha però messo capitan Fantinelli, per il 57-56 Fortitudo a 10’ dalla fine. Il testa a testa è quindi proseguito con ancora Pepe e Gaspardo a replicare colpo su colpo ai guizzi di Sorokas. Dell’ex di serata Aradori – premiato all’intervallo e acclamato dal PalaDozza –, invece, la bomba del 65-68 siglata a quasi 5’ dalla fine, che ha fatto affiorare gli spettri della beffa tra il pubblico biancoblu. Paure fugate dal 6-0 griffato Harris-Sarto, che ha dato definitivamente la testa del match a una Flat Service capace poi di blindare la vittoria con il tap in del 78-72 di Anumba e la tripla finale di Della Rosa.