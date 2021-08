Dopo esser stato a lungo criticato per un inizio non esaltante vista anche la sconfitta all’esordio con la Francia, dopo la finale per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo Gregg Popovich si è sfogato.

Al termine della finale proprio contro la Francia, Popovich ha fatto un breve discorso ai suoi ragazzi. Li ha prima ringraziati per il loro impegno, aggiungendo che è stato orgoglioso di aver fatto parte di quella squadra e che vincere la medaglia d’oro è stata “la miglior sensazione che abbia mai provato nel basket”, poi ha chiuso in pieno stile Pop.

Alla fine, infatti, il coach di Team USA si toglie qualche sassolino dalla scarpa e, in una volta sola e con una semplice frase, risponde a tutte le critiche ricevute: “Vorrei solo dire a tutte le persone la fuori: Ca*** adesso vi piacciamo o no?”.

E se vi state chiedendo a chi bisogna dire grazie per questo breve video la risposta è ovvia: JaVale McGee.

Coach Pop came with that energy after winning the gold-medal game 😤 (via @dismayne, @JaValeMcGee) pic.twitter.com/3zBthn6j3A — Bleacher Report (@BleacherReport) August 16, 2021