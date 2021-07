Il Draft NBA 2021 si terrà totalmente in presenza

La NBA ha confermato che il Draft 2021 si terrà in presenza, dopo l’edizione virtuale dello scorso anno.

A ospitare la serata sarà il Barclays Center, abituale casa dei Brooklyn Nets. I giocatori perciò saranno presenti personalmente nella Green Room e sarà prevista anche la presenza del pubblico, con i biglietti in vendita nelle prossime ore.

Tickets for the July 29 NBA Draft will be available for the public on Monday, league says. https://t.co/PGljMXUmdi

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021