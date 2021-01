Il durissimo attacco di Shaquille O’Neal a James Harden

Il trasferimento di James Harden ai Brooklyn Nets sta facendo discutere moltissimo nel mondo NBA, come era lecito aspettarsi.

Diversi addetti ai lavori hanno commentato la trade che ha portato il Barba a lasciare gli Houston Rockets, fra questi una delle voci più autorevoli è quella di Shaquille O’Neal che come al solito ha parlato senza peli sulla lingua.

Sappiamo tutti che il basket è anche business ma non credo che Harden abbia dato veramente tutto per Houston. La franchigia ha sempre accontentato ogni sua richiesta, portandogli prima Howard, poi Paul, successivamente una serie di tiratori e poi il suo amico Westbrook ma neanche con lui è andata bene e ha continuato a lamentarsi. Una volta anche io ero così, poi mio padre mi ha detto: “Ma tu cosa hai fatto?”. Per lui vale la stessa cosa perché non è mai riuscito a trascinare la squadra quando doveva. Se sei il leader e guadagni 30-40 milioni di dollari l’anno le responsabilità maggiori sono su di te ma Harden è sempre scomparso nei momenti decisivi come negli scorsi playoff, quando ha tirato con il 24% da tre punti nelle ultime cinque partite. A Houston tante persone sono contente che se ne sia andato e ora anche lui sarà felice ai Nets con un superteam ma adesso deve vincere, fin da subito.