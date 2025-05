Il Fenerbahçe di Jasikevicius guida per tutta la partita, Panathinaikos sconfitto alle Final Four

La prima semifinale di EuroLega è un clinic del Fenerbahçe, che infrange i sogni di repeat del Panathinaikos sconfiggendolo ad Abu Dhabi per 82-76. Le Final Four dei greci erano iniziate già piuttosto male, fuori dal campo, ma sul parquet non è andata meglio: i gialloblu hanno guidato l’incontro dall’inizio alla fine, andando subito avanti 13-5 e chiudendo il primo quarto sul 22-14.

Ad inizio secondo periodo i primi 2 punti di Mathias Lessort, ributtato nella mischia oggi dopo quasi 6 mesi di stop per infortunio. Il tutto mentre Biberovic dall’altra parte però si accendendeva e con 2 triple portava il Fener a +13. Un chirurgico Devon Hall e ancora Biberovic hanno mantenuto i turchi in controllo prima dell’intervallo, pausa alla quale le due squadre sono arrivate sul 38-33. Dopo lo show di Giannakopoulos con gli arbitri, le formazioni sono tornate in campo per il secondo tempo e il Pana è sembrato poter invertire l’inerzia, trovando il -1 sul 38-37. La risposta ha portato la firma di Melli, ai suoi primi punti del match: con 6 punti in un paio di minuti l’azzurro ha tenuto avanti i suoi, poi Errick McCollum ha fatto il resto. Un canestro di Baldwin IV ha chiuso il terzo periodo col Fenerbahçe avanti 55-48.

Il vantaggio turco è tornato a +11 con una tripla di Melli ad inizio quarto quarto, la partita ha preso però una direzione chiara a quasi 7′ dalla fine: Hall ha segnato la tripla del +8 in risposta ad un canestro di Osman e sul possesso successivo Kendrick Nunn ha commesso fallo in attacco, il suo 5° della partita che ne ha quindi determinato l’uscita di scena con largo anticipo. Un durissimo colpo per il Panathinaikos, che non è più riuscito ad impensierire la squadra di Jasikevicius, tenuta in saldamente in sella dalle triple del solito Hall e di McCollum. Biberovic ha infine messo il punto esclamativo alla vittoria turca con la tripla del +10 a 33” dalla sirena.

Stasera la seconda semifinale tra Olympiacos e AS Monaco, per decidere chi domenica si giocherà l’EuroLega contro il Fenerbahçe.

Fenerbahçe: Hall 18, Biberovic 15, McCollum 13.

Panathinaikos: Osman 22, Nunn 19, Grant 15.