Il Fenerbahçe domina l’Efes e vince il campionato turco

Ci sono volute solo 4 partite al Fenerbahçe per battere i campioni d’Europa dell’Anadolu Efes Istanbul. Gli uomini di Sasha Djordjevic hanno vinto anche Gara-1, 92-80, conquistando serie e campionato turco per 3-1.

L’Efes, che già aveva avuto molte difficoltà in semifinale contro il Galatasaray, in Gara-4 ha trovato 17 punti a testa di Pleiss e Singleton. Decisivi due parziali del Fener, uno nel terzo e uno nel quarto quarto, per vincere la partita, con Jan Vesely premiato come MVP giunto probabilmente alla sua ultima gara con i gialloblu prima di volare al Barcellona.

È il primo titolo del Fenerbahçe dal 2018, dopo aver perso due finali proprio contro l’Efes.