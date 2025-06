Il Fenerbahçe fa il TRIPLETE: vince anche il campionato e saluta subito Marko Guduric

Il Fenerbahçe di coach Sarunas Jasikevicius completa la stagione perfetta, vincendo anche il campionato turco dopo aver conquistato Coppa di Turchia ed EuroLega. I gialloblu conquistano quindi il Triplete, lasciando per strada solo la Coppa del Presidente persa in finale contro l’Efes a settembre 2024. Una stagione da incorniciare che ha tra i suoi protagonisti anche l’azzurro Nicolò Melli.

Il Fener ha battuto nella finale del campionato il Besiktas senza troppe difficoltà, per 4-1, perdendo solo Gara-3 in trasferta e completando l’opera questa sera davanti al proprio pubblico, 84-68. L’MVP della serie finale è stato Khem Birch, che mantenuto 11.2 punti e 5.2 rimbalzi di media contro il Besiktas. Per il club di Istanbul è il 15° successo in patria e il secondo di fila.

Cosa che interesserà particolarmente ai tifosi dell’Olimpia Milano, il Fenerbahçe ha salutato sui social Marko Guduric pochi minuti dopo la sirena finale di Gara-5. Il giocatore serbo, in gialloblu dal 2020, firmerà un nuovo contratto con la squadra di Ettore Messina nei prossimi giorni.