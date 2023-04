Il Fenerbahçe manda all’inferno l’Efes eliminandolo dalla corsa ai Playoff di EuroLega

Con una partita ancora da disputare, l’Efes è stato ufficialmente eliminato dalla corsa ai Playoff di EuroLega. I turchi, campioni d’Europa in entrambe le ultime due edizioni, sono usciti nettamente sconfitti dal derby contro il Fenerbahçe, 103-86.

Emblema della serata l’uscita dal campo di Ergin Ataman con 36” ancora da giocare, ma con il risultato ormai compromesso. Il coach dell’Efes aveva previsto che la sua squadra sarebbe tornata in finale e avrebbe lì affrontato Milano, ma non ci è andato nemmeno vicino. L’Efes paga una stagione altalenante, in cui spesso ha dovuto fare a meno della stella Shane Larkin, rivelandosi in realtà il flop della stagione europea.

Ergin Ataman leaves the court with 36 seconds left in the game clock 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/txnzvYJJpI — BasketNews (@BasketNews_com) April 6, 2023

Prima del derby infatti lo Zalgiris Kaunas aveva battuto il Maccabi Tel-Aviv, condannando i turchi a vincere per rimanere “in vita”. Clyburn ha segnato 21 punti, ma l’Efes nulla ha potuto contro lo strapotere di Hayes-Davis, che si è dimostrato ancora una volta una superstar di EuroLega con altri 26 punti. Era dal 2018 che l’Efes non disputava i Playoff di EuroLega, con ben 3 finali giocate (di cui 2 vinte).