Il Fenerbahce non si ferma più: sono 10 vittorie di fila! Battuto l’ALBA Berlino nel finale

Fenerbahce Istanbul – ALBA Berlino 89-84

(24-22; 21-20; 22-18; 22-24)

Lo ed Eriksson danno il via alle danze con i tiri dalla lunga che spingono l’ALBA nella giusta direzione, ma De Colo sale subito di colpi e pareggia il ritmo degli avversari a quota 11 a metà frazione; mentre il playmaker transalpino continua ad essere il faro isolato dell’attacco turco, i tedeschi riescono a muovere meglio la palla e riportarsi in vantaggio (13-18). I cambi favoriscono la risalita del Fenerbahce, che riesce ad esprimersi al meglio dentro l’area portandosi sul 24-22 che chiude il primo quarto. La seconda frazione è più accesa che mai con le compagini che si rispondono a vicenda in successione, poi Lammers sposta gli equilibri nel 5-0 con cui gli uomini di Aito ritrovano il vantaggio (34-39); l’asse De Colo-Vesely risveglia immediatamente i padroni di casa, che ribaltano il punteggio e vanno negli spogliatoi sul 45-42 all’intervallo.

La formazione teutonica inizia la ripresa letteralmente di corsa con un gioco veloce dettato dalle giocate illuminanti di Sikma che produce un 11-2 di parziale; Guduric rimette a posto le cose pareggiando a quota 53 e da qui sembra che le squadre riprendano a battersi sui binari dell’equilibrio. Tuttavia De Colo è di tutt’altro avviso e rilancia i suoi guidando un 10-0 che spinge Aito a fermare la partita (63-55); Thiemann prova a limitare i danni, mentre Brown consolida il 67-60 che chiude la terza frazione. L’ultimo periodo si apre con poca lucidità da parte del Fenerbahce, mentre l’ALBA ne approfitta per riavvicinarsi a piccoli passi (69-67); ancora una volta De Colo rilanciare i gialloviola, ma il supporto di un crescente Pierre produce il primo vantaggio in doppia cifra della gara sull’82-72 quando mancano meno di 5′ da giocare. La compagine berlinese però non vuole mollare e con una riscossa basata sulla difesa forte dell’area e una transizione veloce si riporta prepotentemente a -3 (85-82) con meno di 90”: questo accende un finale di gara in cui è ancora Pierre a firmare le giocate decisive che chiudono il conto 89-84.

FENERBAHCE: De Colo 26, Pierre 17, Vesely 12

ALBA: Eriksson 19, Lammers 16, Fontecchio 14

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014