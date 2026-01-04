Il Fenerbahçe si prepara a riabbracciare Nando De Colo

Negli ultimi giorni il Fenerbahçe è sicuramente la squadra più attiva sul mercato europeo: un paio di giorni fa è stato ufficializzato l’ingaggio di Chris Silva, centro in arrivo dall’AEK Atene e uno dei migliori giocatori di BCL, nelle prossime ore il club gialloblu farà lo stesso col graditissimo ritorno di Nando De Colo. Il veterano, leader dell’EuroLega per punti fino a un paio di stagioni fa quando Mike James lo ha superato, stava disputando una stagione stellare all’ASVEL: 13.6 punti e 4.7 assist di media in EuroLega nonostante le 38 primavere. Nelle scorse ore l’ASVEL ha annunciato la risoluzione del contratto e a breve De Colo dovrebbe tornare a essere un giocatore del Fener.

A Istanbul, l’esterno francese ha giocato dal 2019 al 2022, venendo inserito una volta nel secondo miglior quintetto di EuroLega e conquistando una Coppa di Turchia e un campionato turco.