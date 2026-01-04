Il Fenerbahçe si prepara a riabbracciare Nando De Colo

Negli ultimi giorni il Fenerbahçe è sicuramente la squadra più attiva sul mercato europeo: un paio di giorni fa è stato ufficializzato l’ingaggio di Chris Silva, centro in arrivo dall’AEK Atene e uno dei migliori giocatori di BCL, nelle prossime ore il club gialloblu farà lo stesso col graditissimo ritorno di Nando De Colo. Il veterano, leader dell’EuroLega per punti fino a un paio di stagioni fa quando Mike James lo ha superato, stava disputando una stagione stellare all’ASVEL: 13.6 punti e 4.7 assist di media in EuroLega nonostante le 38 primavere. Nelle scorse ore l’ASVEL ha annunciato la risoluzione del contratto e a breve De Colo dovrebbe tornare a essere un giocatore del Fener.
A Istanbul, l’esterno francese ha giocato dal 2019 al 2022, venendo inserito una volta nel secondo miglior quintetto di EuroLega e conquistando una Coppa di Turchia e un campionato turco.
✍️ Communiqué officiel
Nando De Colo va rejoindre Fenerbahce
Le meneur de jeu aux plus de 5000 points inscrits en EuroLeague va terminer la saison avec le champion d’Europe en titre, Fenerbahce Istanbul. Sollicité par le club turc, Nando a tenu à saisir cette opportunité, à… pic.twitter.com/jIYcElTwXd
— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 4, 2026
