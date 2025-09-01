I campioni d’Europa del Fenerbahce Istanbul sono vicini a un colpo di mercato di livello assoluto: secondo quanto riportato da BasketNews, il club turco sarebbe in trattativa avanzata con Talen Horton-Tucker, guardia americana con sei stagioni alle spalle in NBA.

Il giocatore 24enne è attualmente diviso tra due opzioni: trovare un posto garantito in un roster NBA per la stagione 2025-26 oppure intraprendere per la prima volta la sua carriera europea, vestendo la maglia di una delle società più prestigiose dell’EuroLega.

Talen Horton-Tucker: dal titolo NBA con i Lakers al sogno europeo

Scelto dai Los Angeles Lakers nel Draft 2019, Horton-Tucker ha disputato 305 partite in NBA con le maglie di Lakers, Utah Jazz e Chicago Bulls. In carriera ha fatto registrare una media di 9.2 punti, 2.6 rimbalzi e 2.8 assist in quasi 20 minuti di gioco, tirando con il 42.7% dal campo.

Il suo momento migliore resta la stagione da giovanissimo ai Lakers, con cui ha vinto l’anello NBA nel 2020 accanto a LeBron James e Anthony Davis. Da allora ha costruito la fama di giocatore fisico, creativo, capace di costruire punti sia per sé stesso che per i compagni.

L’ultima stagione ai Bulls e il finale in crescita

Nel 2024-25, con gli Chicago Bulls, Horton-Tucker ha vissuto una stagione altalenante con un minutaggio ridotto: 6.5 punti, 1.7 rimbalzi e 1.4 assist in meno di 13 minuti a partita.

Tuttavia, nel finale di stagione ha dimostrato tutto il suo potenziale. Ad aprile ha chiuso con una media di 13.3 punti, 2 rimbalzi e 2.4 assist in 22 minuti, contribuendo a sei vittorie nelle ultime sette partite dei Bulls.

Cosa può dare al Fenerbahce

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, il Fenerbahce Istanbul, fresco campione di EuroLeague 2025, aggiungerebbe al proprio roster una guardia esplosiva, versatile e con esperienza ai massimi livelli del basket mondiale. Horton-Tucker porterebbe fisicità, talento offensivo e la capacità di incidere in entrambe le metà campo, rendendo ancora più competitivo il club allenato da Sarunas Jasikevicius.

Le prossime mosse

La scelta finale dipenderà dal mercato NBA: se non arriverà l’offerta giusta dagli Stati Uniti, Horton-Tucker è pronto a diventare una delle stelle più attese della prossima EuroLeague 2025-26.