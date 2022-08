Il figlio di Ettore Messina, Filippo, sarà a Duke nello staff di coach Scheyer

Ettore Messina è tra i più grandi coach del basket europeo: oltreoceano è stato assistente prima ai Lakers e poi agli Spurs. Suo figlio Filippo, che ha solo 17 anni, dalla prossima stagione avrà il privilegio di vivere il college basketball in prima persona. Non come giocatore, ma come membro dello staff di coach Jon Scheyer per i Duke Blue Devils.

Nelle scorse ore coach Messina ha condiviso un post sui social, ringraziando proprio Scheyer, che da quest’anno sarà il successore di Coach K, per l’occasione data a suo figlio. Filippo Messina sarà Team Manager e darà una mano agli allenatori nella preparazione delle partite e dei video da mostrare agli atleti.

