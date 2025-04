Il figlio di Gilbert Arenas in COMA FARMACOLOGICO a causa di un GRAVISSIMO incidente stradale

Grave incidente per Alijah Arenas, giovane stella del basket americano e figlio dell’ex NBA Gilbert Arenas. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il five-star prospect e fresco commit di USC, è stato coinvolto in un violento incidente automobilistico nella mattinata di giovedì a Los Angeles, venendo poi ricoverato d’urgenza e sottoposto a coma farmacologico.

Five-star prospect and USC commit Alijah Arenas was involved in a serious car crash early Thursday morning, hospitalized and placed into an induced coma, sources tell ESPN. Arenas, 18, is the son of former NBA star Gilbert Arenas.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2025