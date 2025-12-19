Il finale ASSURDO (e controverso) fra Sacramento e Portland

La sfida fra Sacramento Kings e Portland Trail Blazers si candida a essere una delle più emozionanti dell’anno. L’hanno vinta i Blazers 133-134 in overtime ma prima di arrivare all’epilogo è successo di tutto.

A due minuti dal termine sembrava una partita in ghiaccio con Portland comodamente avanti di 15 punti. Rimonta pazzesca di Sacramento che arriva fino a -2, manda in lunetta Clingan e 12″ dal termine e resta in vita grazie all’errore del lungo avversario sul secondo libero. La rimessa successiva dei Blazers rischia di rivelarsi un pasticcio ma la palla termina fortunosamente nelle mani di DeRozan che insacca la tripla del pareggio a con 8″ sul cronometro. Senza timeout, i Blazers devono affidarsi a un tiro forzato di Grant che non entra.

Nell’overtime è ancora DeRozan ad essere clutch con il jumper del sorpasso a 5″ dalla fine. Ancora una volta senza sospensioni, Portland risale velocemente il campo, tenta un improbabile tiro in corsa sbagliato da Avdija e la partita sembra terminare con il clamoroso successo dei Kings. Gli arbitri però fermano l’esultanza ospite fischiando un fallo dubbio di Westbrook, l’israeliano non trema e consegna la vittoria ai suoi. Sacramento avrebbe anche la preghiera da metà campo di Ellis che non va lontanissima dallo scrivere un epilogo che sarebbe stato ancora più incredibile.