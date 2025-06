Il “F**K” di Collin Murray-Boyles, scelto da Toronto con la 9, diventa VIRALE: delusione o emozione?

Il 2025 NBA Draft ha regalato emozioni forti, e uno dei momenti più discussi è stato quello che ha coinvolto Collin Murray-Boyles, ala in uscita da South Carolina, selezionato con la 9ª scelta assoluta dai Toronto Raptors.

Non appena il suo nome è stato annunciato, le telecamere hanno immortalato una reazione istintiva quanto virale: un chiaro “F-bomb” sfuggito a Murray-Boyles, che ha scatenato sui social una valanga di commenti e speculazioni. In molti si sono chiesti: delusione per la destinazione o pura emozione?

Murray-Boyles chiarisce: “Solo incredulità e gratitudine”

Il giocatore ha fatto chiarezza in conferenza stampa post-Draft, spegnendo ogni polemica:

“Solo incredulità”, ha spiegato Murray-Boyles. “Toronto è stata la prima squadra con cui ho fatto un workout. Non volevo dire nulla di negativo. Ero semplicemente molto grato. È stato un momento surreale. Questa franchigia ha una grande storia.”

Il talento proveniente dalla NCAA ha poi espresso tutto il suo entusiasmo per l’inizio della carriera NBA in Canada:

“Sono super entusiasta. So quanto siano appassionati i tifosi e quanto sia diversa e viva la città di Toronto. Stare in quell’ambiente ogni giorno mi renderà un giocatore migliore. L’atmosfera è fantastica, la città è incredibile.”

Una scelta di valore per il futuro dei Raptors

Con la selezione di Collin Murray-Boyles, i Raptors investono su un prospetto atletico e versatile, che potrà crescere in un sistema solido e in una città famosa per la sua cultura cestistica e inclusiva. Il suo impatto mediatico immediato potrebbe essere solo l’inizio di una carriera brillante sotto i riflettori.