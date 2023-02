Il futuro di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna è in bilico

La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro Brescia ha lasciato decisamente l’amaro in bocca alla Virtus Bologna.

Il patron Massimo Zanetti è rimasto deluso per l’esito del match e in generale l’ambiente bianconero non ha digerito il fallimento dell’obiettivo, ampiamente alla portata, specialmente dopo l’eliminazione della grande rivale Milano.

Tornano così a rincorrersi le voci riguardo un possibile addio a fine stagione di Sergio Scariolo. Il coach italiano ha un contratto valido anche per la prossima stagione ma al momento la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Chiaramente si tratta di valutazioni precoci, visto che la stagione in Italia e in Europa è ancora tutta da giocare. L’opzione addio, però, inizierebbe a palesarsi nelle menti dell’allenatore e della dirigenza.

Ne scrive questa mattina Walter Fuochi su La Repubblica, dicendo che il terzo anno con le V Nere per Scariolo è “possibile ma non probabile”. Una considerazione che si somma all’interesse del Real Madrid, riportato in anteprima dal Corriere. Un interesse accentuato dalla debacle in Copa del Rey. Secondo Marca la conferma di Chus Mateo è legata alla vittoria di almeno un trofeo fra Liga ed EuroLega, altrimenti i blancos cambieranno guida tecnica. Per arrivare a Scariolo dovrebbero trovare un accordo la Virtus e anche con la Federazione spagnola, dato che da quelle parti un allenatore non può guidare la nazionale e un club. Anche se questa regola potrebbe presto venire abrogata.

Tornando alla Vitus, il percorso balbettante delle ultime settimane aveva già aperto delle analisi, accelerate dalla sconfitta in Coppa. Scariolo, da parte sua, avrebbe anche delle sirene dal Principato di Monaco e dalle piazze emergenti di Londra e Dubai, qualora entrassero in EuroLega, secondo Sportando. Insomma, un futuro in bianconero non è poi così scontato al momento. Al netto di una stagione da concludere che potrebbe ribaltare i giudizi.