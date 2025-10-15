Il Galatasaray rovina la festa di Trieste: al PalaRubini passano i turchi

PALLACANESTRO TRIESTE -GALATASARAY MCT TECHNIC 90 – 91

(17-21; 21-28; 29-21; 23-21)

Al PalaRubini andava in scena l’incontro, valido per il gruppo E della Basketball Champions League, tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste 2004 e il Galatasaray Spor Kulübü Basketbol. Alla fine a spuntarla sono stati proprio gli ospiti, dopo un match molto combattuto e per lunghi tratti in equilibrio, grazie all’esperienza e alla furbizia. VItali per il Gala i 25 punti di Cummings e i 19 di White, mentre a Trieste non bastano i 18 punti di Sissoko e i 17 di Ross per vincere il primo match in casa della propria campagna europea.

Parte bene Trieste con la tripla di Uthoff, ma White e Palmer rispondono presenti per il Gala che si porta sul 4-3. Tocca poi a Brown e Ramsey riportare avanti i padroni di casa (+5), fino a che White e Cummings non salgono in cattedra per gli ospiti, che allungano così sul 16-9. I padroni di casa si affidano allora a Candussi e Ross per recuperare, ma il Galatasaray resiste e chiude avanti il primo periodo (17-21). Il secondo quarto si apre subito con Yasar a segno, Toscano-Anderson e Brooks accorciano sul 20-23. Il Gala però trova in Palmer e Yasar i suoi mattatori e si tiene a distanza, arrivando anche al +9. Trieste, invece, sembra non trovare le contromisure giuste. I padroni di casa si ritrovano solo nel finale del tempo, grazie ad un parziale di 8-2, con protagonisti Ross e Toscano-Anderson, che vale il 38-40. White e Gorener però rispondono con un contro-parziale finale di 8-0 che chiude il primo tempo. Si va al riposo sul 38-49.

Al rientro in campo Sissoko e Uthoff accorciano subito al -6, ma White e compagni non ci stanno e tengono botta. Ross ci prova ancora, ma il parziale di 5-0, firmato Oncel e White, rimette a +11 il Gala. Trieste allora risponde con un contro-parziale d 7-0, con Ross e Uthoff sugli scudi e riapre il match. Cummings e i suoi però restano avanti, nonostante Ross e Candussi, così anche il terzo quarto sorride ai turchi (67-70). Nell’ultimo quarto Bishop va subito a segno, ma Trieste non ci sta: così con un nuovo parziale di 6-0, in cu spicca Candussi, trova il primo vantaggio del match (73-72). Cummings rimette poi avanti i suoi, ma Brooks pareggia i conti sul 75-75. Il match ora è in perfetto equilibrio con le due squadre pronte a rispondersi, colpo su colpo, fino all’83 pari. Tocca quindi a Palmer e Cummings spezzare l’equilibrio e il Galatasaray torna avanti di 5 lunghezze. Trieste però non molla, Sissoko la tiene attaccata e Uthoff con la tripla la rimette avanti a 25 secondi dal termine. Il Gala allora si affida all’esperienza per portarla a casa, basta infatti un rimbalzo furtivo di Gillespie a pochi secondi dalla fine per vincere il match. Finisce 90-91 tra la delusione degli spettatori presenti.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 12, Ross 17, Deangeli 0, Uthoff 15, Ruzzier 0, Sissoko 18, Candussi 6, Iannuzzi NE, Brown 5, Brooks 5, Moretti 0, Ramsey 12;

Coach: Israel Gonzalez

GALATASARAY MCT TECHNIC: McCollum 9, Gorener NE, Cummings 25, Korkmaz 3, Meeks 3, Oncel 9, Palmer Jr 10, Bishop 2, Tuncer 0, Gillespie 4 , White Jr 19, Yasar 10;

Coach: Sekizkok Yakupga