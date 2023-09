Il georgiano d’adozione Jacob Pullen invita Kvaratskhelia a venire a vedere il Napoli Basket

Jacob Pullen è stato uno degli ultimi acquisti della GeVi Napoli nella stagione e ha deciso di invitare Khvicha Kvaratskhelia a vedere il Napoli Basket al PalaBarbuto, essendo entrambi di passaporto georgiano, il calciatore di nascita, il cestista d’azione.

“Avrò il piacere di contattarlo, chiederò a Viktor Sanikidze un contatto per entrare in contatto con lui. Sicuramente lo inviterò personalmente a vederci, io mi sento georgiano come lui. Per me è importante sostenere questi ragazzi, sono contento che lui sia già un eroe qui e avrò sicuramente il piacere di contattarlo a venire e a passare del tempo insieme”, come ha detto a Calcionapoli24.it.

Sicuramente è molto bello che dica di sentirsi georgiano e di voler far del bene alla comunità georgiana, che l’ha subito accolto e l’ha idolatrato quando ha avuto modo di indossare quella maglia. Stiamo a vedere se davvero il fenomeno del Napoli Calcio, Khvicha Kvaratskhelia, accetterà la proposta del neo acquisto del Napoli Basket, Jacob Pullen, a venire a vedere la squadra che gioca con la palla a spicchi. Un po’ – con le dovutissime differenze – come quando a Caserta, quando giocavano Nando Gentile ed Enzo Esposito, veniva Diego Armando Maradona.

Leggi anche: Italbasket, Pozzecco sicuro: “Contro qualsiasi altro avversario avremmo raggiunto la semifinale”