Il georgiano Tornike Shengelia non accetta questa guerra: lascia il CSKA e torna in Spagna

Tornike Shengelia è uno dei migliori giocatori di EuroLega e, dopo molti anni da dominatore delle plance continentali europee, ha deciso di firmare con il CSKA Mosca nell’estate del 2020. Naturalmente il mondo è cambiato negli ultimi giorni perché l’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha stravolto gli scenari a cui ci eravamo abituati.

Tornando a parlare di Tornike Shengelia, il georgiano ha mostrato il suo sostegno sui social nei confronti dell’Ucraina e pare aver deciso di voler lasciare la città di Mosca per tornare in Spagna, come comunicato dal Commersant.ge:

La info en concreto: https://t.co/Y069EbXbnM P.D: Apunta a desbandada en equipos rusos. — Álvaro (@Alvarmor56) February 26, 2022

Probabilmente non sarà l’unico giocatore a prendere una posizione forte a livello politico. Certo, per Shengelia questa situazione è un po’ diversa perché sappiamo che la Russia invase la Georgia nel 2008 e in generale la popolazione georgiana vive in una costante paura di invasione da parte dello Stato comandato da Vladimir Putin.

Stiamo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Di certo Shengelia non vuole più rappresentare una società russa, nonostante lo paghi fior fiore di dollari. Ricordiamo che tra i compagni di squadra di Shengelia c’è anche il nostro Daniel Hackett; Marco Spissu invece ha firmato la scorsa estate con l’UNICS Kazan.

