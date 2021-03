Il giocatore che Dwyane Wade vorrebbe “essere” in caso di ritorno in NBA non è quello che ci si aspetterebbe

Dwyane Wade è ormai da due anni lontano dalla NBA, ritiratosi e diventato un analista per TNT in televisione: sporadicamente qualcuno prova a suggerire un suo ritorno in campo, anche se è praticamente impossibile che accada. Durante l’ultima puntata dell’Halftime Report su TNT, Wade ha però dichiarato quale giocatore vorrebbe “essere” se tornasse a giocare, insomma quale ruolo e quale situazione gli piacerebbe vivere in prima persona.

Sebbene in passato sia stato una delle più brillanti stelle della NBA, D-Wade vorrebbe essere Jordan Clarkson, che quest’anno con gli Utah Jazz è il principale candidato alla vittoria del Sesto Uomo dell’Anno. “Vorrei essere Jordan Clarkson, uscire dalla panchina, tirare ogni volta che voglio, avere il semaforo ultra verde, vestirmi da figo, tornare a casa e rilassarmi” le parole con le quali Wade ha descritto la vita professionistica di Clarkson.

Dwyane Wade says if he could come back to the NBA all over again, he would want to be Jordan Clarksonpic.twitter.com/pOaxkXmbUq

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) March 17, 2021