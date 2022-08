Il giocatore NBA che ha “svezzato” Paolo Banchero da adolescente

Paolo Banchero è stato la prima scelta assoluta dello scorso Draft e giocherà in NBA per gli Orlando Magic. Il centro italiano da anni è sotto gli occhi degli addetti ai lavori negli Stati Uniti.

Già da adolescente Banchero aveva contatti con il mondo NBA e un giocatore in particolare lo ha aiutato molto nella sua crescita. Il classe 2002, ospite del celebre podcast All the Smoke, ha spiegato il ruolo fondamentale di Jamal Crawford nella sua formazione.

Fin da quando ho iniziato il liceo Jamal Crawford mi ha preso sotto la sua ala protettiva. Mi portava in palestra, mi faceva giocare nelle leghe estive insieme ai professionisti fin da quando avevo 15 anni. La NBA sembrava così lontana ma lui mi ripeteva che gli anni nella high school sarebbero passati in fretta, che quel mondo era più vicino di quanto potesse apparire. Soprattutto mi ripeteva che dovevo iniziare a ragionare da pro anche se il traguardo mi sembrava lontana, mi ha fatto vedere le cose con la prospettiva giusta e con più serietà. Ho passato tanto tempo in palestra con lui a inseguire il mio sogno, grazie a lui ho iniziato a prendermi cura del mio corpo nel modo corretto, mi ha ripetuto tantissime volte l’importanza di questa cosa.

Insegnamenti preziosi da parte di uno dei giocatori più apprezzati e longevi degli ultimi anni, un maestro in quanto a cura maniacale dei dettagli in allenamento e cura del proprio corpo.