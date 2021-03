Francis Ngannou è il nuovo campione del mondo di boxe, categoria pesi massimi, dopo la vittoria nella UFC 260 ottenuta sabato.

Tanti campioni del mondo dello sport si sono congratulati con lui attraverso i social e fra di loro anche Joel Embiid, uno dei giocatori migliori della NBA e autore di una stagione strepitosa, fino a questo momento, con i Philadelphia 76ers.

Embiid, oltre a fare le congratulazione a Ngannou, gli ha scherzosamente ricordato di essere in grado di metterlo ko.

Don’t get it twisted… I would still take you ha. Félicitations!!!! @francis_ngannou pic.twitter.com/CszGHJTnoL

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) March 28, 2021