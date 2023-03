Il gioiello (un po’ pacchiano) regalato a LeBron James per il record di punti

La NBA ha voluto omaggiare LeBron James con un gioiello celebrativo per l’impresa di aver battuto il record assoluto di punti segnati nella lega.

Un oggetto fortemente evocativo ma abbastanza pacchiano, anche se “de gustibus non disputandum est”, avrebbero detto nell’antica Roma. Si tratta di una collana d’oro con un pendente che nella parte anteriore raffigura un leone sormontato da una corona, realizzata con gemme viola. C’è anche la scritta “NBA All-Time Leading Scorer” con i due numeri indossati in carriera da LeBron, il 23 e il 6. Nella parte posteriore i simboli delle tre squadre in cui ha giocato (Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers) con l’elenco di record e riconoscimenti che LBJ ha ottenuto in carriera. In particolare nella prima riga si legge “LeBron James Record: 38,888 and counting” a ricordare che il Re avrà tempo per migliorare ancora le sue cifre.