Il girone dell’Italbasket al Mondiale 2023

Si è tenuto poco fa, a Manila, il sorteggio dei gironi per la FIBA World Cup 2023, che andrà in scena tra Filippine, Indonesia e Giappone dal 25 agosto al 10 settembre. L’Italbasket, che si è qualificata al suo secondo Mondiale consecutivo (le squadre per la prima volta quest’anno saranno 32 e non più 24), ha avuto un sorteggio quantomeno favorevole.

Gli Azzurri sono infatti stati inseriti nel Gruppo A, insieme ai padroni di casa delle Filippine, alla Repubblica Dominicana e all’Angola. Giocheranno le partite della prima fase proprio a Manila.

Particolarmente interessante il Gruppo B, con Team USA e la Grecia di Giannis Antetokounmpo, insieme a Nuova Zelanda e Giordania.

Tutti i gironi:

Gruppo A: Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, Italia

Gruppo B: Sud Sudan, Serbia, Cina, Porto Rico

Gruppo C: USA, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda

Gruppo D: Egitto, Messico, Montenegro, Lituania

Gruppo E: Germania, Finlandia, Australia, Giappone

Gruppo F: Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela

Gruppo G: Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile

Gruppo H: Canada, Lettonia, Libano, Francia