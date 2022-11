Il GM dei Jazz: “Fontecchio è stato il miglior giocatore in Europa l’anno scorso”

Simone Fontecchio e Lauri Markkanen sono due degli europei degli Utah Jazz. La franchigia di Salt Lake City ha fatto proprio un approfondimento su questi due cestisti che hanno dominato a EuroBasket con le rispettive Nazionali e ora sono in NBA, con il finlandese che sta vivendo la sua miglior annata da quando è stato draftato dai Chicago Bulls nel 2017.

Justin Zanik, general manager degli Utah Jazz, ha commentato le prestazioni in EuroLega nella passata annata di Fontecchio.

“Simone, secondo noi, è stato probabilmente il miglior giocatore in Europa la scorsa stagione”.

🇮🇹 from the international stage to the NBA 🇫🇮

After spending their summer dominating the EuroBasket tournament for their respective countries, Lauri and Simone are bringing that energy to Utah. #JazzFeatures | @AFCU pic.twitter.com/Hfr5IaMFa4

— Utah Jazz (@utahjazz) November 17, 2022