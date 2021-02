Il GOAT e il miglior tiratore di sempre secondo Ray Allen

Ray Allen ha rilasciato una lunga intervista a CBS nella quale ha svelato un curioso retroscena riguardo il titolo vinto nel 2013 con i Miami Heat, toccando anche altri temi molto interessanti.

Anche lui si è espresso nell’annoso dibattito riguardo il GOAT, il miglior giocatore di tutti i tempi.

Secondo me il GOAT è Michael Jordan, il suo modo di giocare è stato decisivo per il futuro, incuteva timore a tutti perché era inarrestabile. Chi dice che il migliore è LeBron, lo fa perché è cresciuto in un’altra epoca ma in realtà nel suo gioco ha ripreso tantissimo da MJ.

Poi Allen ha indicato anche il miglior tiratore da tre punti di ogni epoca, tenendosi però fuori da una lista in cui avrebbe pieno diritto di entrare personalmente.

Bisogna innanzitutto distinguere i tiratori puri da quelli specializzati nel tiro dal palleggio. Di quest’ultima categoria fa parte Stephen Curry, uno che ha di più la palla in mano e deve pensare anche a fare il playmaker. Klay Thompson è il primo giocatore che mi viene in mento se penso al catch and shoot ma credo che il migliore di sempre in questo fondamentale sia Reggie Miller, uno che ho sempre ammirato e senza il quale non sarei diventato il giocatore che sono stato.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.